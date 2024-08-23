В Воронеже планируют не использовать зимой песко-соляную смесь

Врио главы горадминистрации Сергей Петрин в ходе своей презентации объявил о намерении использовать в зимний период для очистки тротуаров реагенты вместо песко-соляной смеси. По согласованию с губернатором Александром Гусевым в текущем году решено приобрести 120 единиц коммунальной техники для уборки улиц. Для привлечения кадров должны расширить социальный пакет для работников комбинатов благоустройства.