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В Воронеже планируют не использовать зимой песко-соляную смесь

Прошедшей весной на дорогах и тротуарах произошел коллапс из-за скопления песка после очистки дорог в зимний период песко-соляной смесью. Теперь в администрации города рассматривают вопрос об использовании только реагентов.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом стало известно в ходе проведения конкурсной комиссии по выбору кандидатов в мэры города, которая прошла в среду, 21 августа.

Врио главы горадминистрации Сергей Петрин в ходе своей презентации объявил о намерении использовать в зимний период для очистки тротуаров реагенты вместо песко-соляной смеси. По согласованию с губернатором Александром Гусевым в текущем году решено приобрести 120 единиц коммунальной техники для уборки улиц. Для привлечения кадров должны расширить социальный пакет для работников комбинатов благоустройства.

На достижение поставленных целей планируют направить около 650 миллионов рублей.

ЖКХ