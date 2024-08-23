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В Новосибирске на Хилке прикрыли два кафе с мигрантами за нарушения СанПиН

Следователи СКР вновь отправились на Хилокский рынок в Новосибирске — на этот раз прикрыто два кафе с мигрантами, где люди могли отравиться.

Источник: ГУ МВД

Жалобы на работу кафе с мигрантами вблизи Хилокского рынка в правоохранительные органы поступают регулярно. Одно из них, под названием «Водий», накануне отправились проверять следователи, полицейские, сотрудники пожарного надзора и Роспотребнадзора.

«В рамках проверки следователями будет дана оценка соблюдению миграционного законодательства, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время деятельность этих точек общепита временно приостановлена, назначены судебные экспертизы, — говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Также правоохранители появились ещё в одном кафе на Хилокском рынке — под названием «Папа Плов». Его тоже, как сообщают общественники Хилокского микрорайона, прикрыли до окончания проверки. Также активисты утверждают, что в списке учредителей указан индивидуальный предприниматель Мирзоев — родственник совершившего теракт в «Крокус Сити Холле».