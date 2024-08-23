В Новосибирске на Хилке прикрыли два кафе с мигрантами за нарушения СанПиН

Также правоохранители появились ещё в одном кафе на Хилокском рынке — под названием «Папа Плов». Его тоже, как сообщают общественники Хилокского микрорайона, прикрыли до окончания проверки. Также активисты утверждают, что в списке учредителей указан индивидуальный предприниматель Мирзоев — родственник совершившего теракт в «Крокус Сити Холле».