Новосибирские таможенники изъяли почти 6,5 тыс. пар нелегальной обуви

Сотрудники новосибирской таможни обнаружили более 6,4 тыс. пар нелегальной обуви. Об этом в пятницу, 23 августа сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
По данным ведомства, реализация продукции без необходимой маркировки производилась прямо в центре города. В результате в ходе рейда, проведённого совместно с сотрудниками полиции, было выявлено 6 442 пары туфель, сланцев, тапок, а также детских и взрослых кроссовок разных размеров без обязательной индивидуальной маркировки (Data-Matrix).
Необходимых документов на продукцию, в том числе коммерческих документов, деклараций и сертификатов соответствия продавцы торговой точки предоставить не смогли. В итоге нелегальную продукцию изъяли из торгового оборота для принятия дальнейших процессуальных решений.
«Обязательная индивидуальна маркировка (Data-Matrix) на обувь введена в России с 2020 года. Она позволяет проследить логистическую цепочку от изготовителя товаров до поставщика и потребителя, а также подтверждает её соответствие стандартам качества и безопасности», — уточнили в пресс-службе таможни.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске таможня в Толмачево зарегистрировала рост контрабанды табака.