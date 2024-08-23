Новосибирские таможенники изъяли почти 6,5 тыс. пар нелегальной обуви

«Обязательная индивидуальна маркировка (Data-Matrix) на обувь введена в России с 2020 года. Она позволяет проследить логистическую цепочку от изготовителя товаров до поставщика и потребителя, а также подтверждает её соответствие стандартам качества и безопасности», — уточнили в пресс-службе таможни.