«Возродился, как птица Феникс»: Склад Wildberries в Шушарах готовят к открытию в октябре

Расплавленные искореженные руины — это все, что осталось после мощного пожара на складе Wildberries в Шушарах, который произошел в январе. Чуть ли не самый крупный сортировочный центр сгорел практически дотла. В огне, который охватил 70 тысяч квадратных метров, уцелела лишь одна стена, и то частично. Несколько дней спасатели тушили огонь, а на демонтаж разрушенных конструкций и вовсе ушло три месяца. И вот сейчас, спустя еще три месяца, на месте появилась новая коробка. Работы осталось не так много: залить полы и благоустроить территорию. Доделать все планируют в октябре. Об этом в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.
— Это просто чудо! 15 мая закончили демонтировать то, что осталось после пожара. Спустя три месяца стоит новая коробка: все конструкции и архитектурные элементы логистического центра уже возведены. Шушары возродились, как птица Феникс! Через два месяца, даст Бог, мы торжественно перережем ленточку, — поделилась Бакальчук.
Напомним, что во время пожара все успели эвакуироваться, и никто из работников в происшествии не пострадал. После ЧП выяснилось, что Госстройнадзор не выдал владельцам склада разрешение на ввод в эксплуатацию. В конце 2021 года Wildberries получили от надзирающего ведомства только документ, который подтверждал, что построенный объект соответствует своему проекту. С тех пор на склад не приходили с проверками. Поэтому СК после пожара возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.