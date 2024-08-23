«Возродился, как птица Феникс»: Склад Wildberries в Шушарах готовят к открытию в октябре

Расплавленные искореженные руины — это все, что осталось после мощного пожара на складе Wildberries в Шушарах, который произошел в январе. Чуть ли не самый крупный сортировочный центр сгорел практически дотла. В огне, который охватил 70 тысяч квадратных метров, уцелела лишь одна стена, и то частично. Несколько дней спасатели тушили огонь, а на демонтаж разрушенных конструкций и вовсе ушло три месяца. И вот сейчас, спустя еще три месяца, на месте появилась новая коробка. Работы осталось не так много: залить полы и благоустроить территорию. Доделать все планируют в октябре. Об этом в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.