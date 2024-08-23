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Томские компании сменили пермских подрядчиков на ремонте дорог

Мэрия Томска заключит два контракта на ремонт городских дорог на общую сумму 728,4 млн руб. Это следует из итоговых протоколов закупок.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документам, ремонт пр. Академический, ул. Интернационалистов и Вокзальной обойдется в 363,9 млн руб., пр. Фрунзе и ул. Белинского — в 364,5 млн руб. В обоих случаях на каждый лот было по одному заявителю.

Победители в протоколах аукционов не указаны. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Махиня, работы проведут, соответственно, «Томскдорстрой» и «Томская строительная компания». Он пояснил, что речь идет о повторных аукционах. Как писал «Ъ-Сибирь», контракты с пермскими подрядчиками ТНК и ТСК были расторгнуты. Ранее власти Томска предписали им снять нижний слой уложенного асфальта с четырех дорог из-за плохого качества асфальтобетонной смеси.

«Договорились с новыми подрядчиками максимально быстро приступить к работам. А подготовительные мероприятия компании начнут уже сейчас», — подвел итоги повторным аукционам глава города.