Томские компании сменили пермских подрядчиков на ремонте дорог

Победители в протоколах аукционов не указаны. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Махиня, работы проведут, соответственно, «Томскдорстрой» и «Томская строительная компания». Он пояснил, что речь идет о повторных аукционах. Как писал «Ъ-Сибирь», контракты с пермскими подрядчиками ТНК и ТСК были расторгнуты. Ранее власти Томска предписали им снять нижний слой уложенного асфальта с четырех дорог из-за плохого качества асфальтобетонной смеси.