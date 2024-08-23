Сергей Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

За время, прошедшее с запуска электросудов, москвичи и гости столицы совершили на этом транспорте более 1 миллиона поездок. Максимум по количеству пассажиров за неделю был зафиксирован в конце июля. Так, за семь дней на судах проехали свыше 36 тысяч человек: на маршруте Киевский — Парк Фили было совершено более 22 тысяч поездок, а на ЗИЛ — Печатники — 14 тысяч.