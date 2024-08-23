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Омская прокуратура потребовала расселить старый деревянный дом

Здание находится в аварийном состоянии.

Источник: Прокуратура Омской области

В суд с иском к городской администрации обратилась прокуратура Омской области. Надзорное ведомство требует незамедлительно расселить аварийную деревянную двухэтажку на улице Хлебная, 23, что в Старом Кировске.

Деревянный дом был построен в 1952 году. Его техническое состояние признано аварийным, имеющиеся недостатки создают угрозу жизни и здоровью жителей, рассказали в прокуратуре. Суд удовлетворил исковые требования. Когда решение суда вступит в силу, ведомство будет контролировать исполнение решения суда.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что из-за аварийного состояния дома на улице Новосортировочной был введён спецрежим. Дефекты и повреждения на доме могут привести к его обрушению.

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