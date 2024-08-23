Все виды бензина подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области в течение недели, с 13 по 19 августа 2024 года, изменились цены на все виды бензина и дизельное топливо. Об этом можно судить по данным Росстата.
Разница в средней стоимости литра горючего при сравнении показателей за 12 и 19 августа составляет 0,29 копеек. По самым свежим подсчетам, цена установилась в районе 58,67 рубля, за семь дней до этого заправить машину можно было за 58,38 рубля.
Разница цен по отдельным маркам:
— АИ-92: 12 августа — 53,39 рубля, 19 августа — 53,54 рубля (в середине июля 2024 года — 52,78 рубля);
— АИ-95: 12 августа — 59,61 рубля, 19 августа — 59,81 (в середине июля 2024 — 58,92 рубля);
— АИ-98 и выше: 12 августа — 68,94 рубля, 19 августа — 69,84 рубля (в середине июля 2024 года — 67,56 рубля);
— дизельное топливо: 12 августа — 62,55 рубля, 19 августа — 62,77 рубля (в середине июля 2024 года — 61,95 рубля);
Добавим, по ЮФО общая цена за бензин на середину августа сложились на уровне в 59,67 рубля, за дизель — 64,41 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 57,84 и 66,80 соответственно.