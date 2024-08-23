Все виды бензина подорожали в Ростовской области за неделю

Разница в средней стоимости литра горючего при сравнении показателей за 12 и 19 августа составляет 0,29 копеек. По самым свежим подсчетам, цена установилась в районе 58,67 рубля, за семь дней до этого заправить машину можно было за 58,38 рубля.