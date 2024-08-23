Спрос на шахтеров вырос в Иркутской области

В Иркутской области работодатели нуждаются в шахтерах. Об этом говорят данные исследования аналитиков hh.ru. Эксперты выяснили, что по сравнению с 2023 годом количество вакансий увеличилось на 84%. Правда, суммарно предложений о работе не так уж и много.
— Чаще прочих работодатели ищут геодезистов (21%), разнорабочих (9%), машинистов (5%) и геологов (3%). Абсолютное большинство предложений о работе для специалистов шахтерских профессий открыли в этом году компании из добывающей отрасли, — поделились аналитики.
Также предложения о работе шахтером поступают от нанимателей в сфере металлургии, строительства, химпроизводства и нефтегазовой отрасли. При этом минимальный опыт работы в большинстве вакансий допустим от года до трех лет. 27% работодателей готовы самостоятельно обучить специалиста и только 1% ищет с опытом от шести лет.
Средняя зарплата шахтера в Иркутской области составляет 149,3 тысячи рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьница из Осинского района Иркутской области взяла бронзу на первенстве мира по вольной борьбе в Иордании.