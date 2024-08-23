Спрос на шахтеров вырос в Иркутской области

Также предложения о работе шахтером поступают от нанимателей в сфере металлургии, строительства, химпроизводства и нефтегазовой отрасли. При этом минимальный опыт работы в большинстве вакансий допустим от года до трех лет. 27% работодателей готовы самостоятельно обучить специалиста и только 1% ищет с опытом от шести лет.