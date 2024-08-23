В Ростовской области установлен прожиточный минимум на 2025 год

В Ростовской области на 2025 год прожиточный минимум на душу населения составит 16 699 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 18 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей, для детей — 16 169 рублей.
Прожиточный минимум позволяет оценить уровень жизни населения при разработке и реализации областных соцпрограмм, для определения размера региональных соцпособий и выплат.
Величина прожиточного минимума для пенсионера применяется для установления социальной доплаты к пенсии.