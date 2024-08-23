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В Ростовской области установлен прожиточный минимум на 2025 год

В Ростовской области официально установлен размер прожиточного минимума на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на постановление губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В Ростовской области на 2025 год прожиточный минимум на душу населения составит 16 699 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 18 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей, для детей — 16 169 рублей.

Прожиточный минимум позволяет оценить уровень жизни населения при разработке и реализации областных соцпрограмм, для определения размера региональных соцпособий и выплат.

Величина прожиточного минимума для пенсионера применяется для установления социальной доплаты к пенсии.

экономика