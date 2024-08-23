В Казани отремонтируют дорожно-транспортную сеть к саммиту БРИКС

В Казани отремонтируют дороги к саммиту БРИКС. Дорожная сеть находится на территории выставочного центра «Казань Экспо». Проект капитального ремонта получил одобрение управления госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре, о чём говорится на портале «Единого государственного реестра заключений».
Отмечается, что ранее предполагалось соединить выставочный центр с трассой Р-239 при помощи проезда длиной 11 метров. На эти цели выделено 47,7 миллиона рублей.
При этом капитальный ремонт дорожной сети должен будет завершиться к октябрю, к началу саммита. Участие в международном мероприятии примут представители 26 стран. Численность гостей может превысить 20 тысяч человек.