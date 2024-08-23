В Воронежской области создан кластер радиоэлектронной промышленности

Планы развития и перспективы нового кластера Александр Гусев обсудил накануне с президентом ПАО «Элемент» Ильей Иванцовым и генеральным директором АО «НИИЭТ» Павлом Куцько. Какие еще предприятия вошли в кластер, не сообщается.
По сообщению облправительства, ГК «Элемент» — лидер среди производителей и разработчиков микроэлектроники в России. В нее входят более 30 участников, в том числе воронежские предприятия микроэлектроники — НИИЭТ и ВЗПП «Микрон». За первые полгода 2024 года объемы отгрузок и выполненных работ НИИЭТ и «Микрона» превысили годовые значения 2022 года. Конкретные показатели не раскрываются.
В числе проектов «Элемента» на ближайшее время создание сборочного производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов и организация кристального производства в НИИЭТ.
Также планируется создать лабораторию для реализации совместных проектов Воронежского госуниверситета и НИИЭТ. Реализация проекта позволит увеличить производство нитрид-галлиевых транзисторов до 10 млн штук в год. «Производители радиоэлектронной техники получат возможность создавать актуальные средства РЭБ, СВЧ-компоненты перспективных систем связи и силовые компоненты для автономного электротранспорта», — сообщили в облправительстве. Кроме того, на базе ВГУ уже создана инженерная школа «Российская электроника, инфокоммуникации и радиосвязь».
По словам Александра Гусева, еще одно возможное направление сотрудничества — научно-производственные кластеры на базе вузов Воронежской и Ростовской областей, Донецкой и Луганской народных республик в сфере микроэлектроники, производства лекарственных средств, пищевой переработки, добычи полезных ископаемых, производства органической сельхозпродукции и других направлений. Создание таких кластеров обсуждалось на первом заседании содружества «Донбасс» в Ростове-на-Дону.