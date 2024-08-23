В Воронежской области создан кластер радиоэлектронной промышленности

По сообщению облправительства, ГК «Элемент» — лидер среди производителей и разработчиков микроэлектроники в России. В нее входят более 30 участников, в том числе воронежские предприятия микроэлектроники — НИИЭТ и ВЗПП «Микрон». За первые полгода 2024 года объемы отгрузок и выполненных работ НИИЭТ и «Микрона» превысили годовые значения 2022 года. Конкретные показатели не раскрываются.