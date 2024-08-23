ГАЭС, а не АЭС: Приморью предлагают лекарство от блэкаутов

«Решить проблемы федералы предлагают с помощью строительства ГАЭС вблизи устья реки Раздольной, впадающей в Амурский залив. Как отмечается в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, ввести в эксплуатацию электростанцию планируется в 2034 году», — уточняет ИА DEITA.RU.
Согласно документам, Приморская ГАЭС будет иметь установленную мощность 600 МВт, а единичная мощность агрегатов составит 300 МВт. Для сравнения: крупнейшая ГАЭС в России, Загорская, выдает 1200 МВт.
Уточняется, что речь идет не об атомной электростанции, строительство которой не раз обсуждалось. ГАЭС — гидроаккумулирующая электростанция: вода из верхнего водоема течет вниз, вращая турбины и вырабатывая электроэнергию. Затем насосы поднимают воду обратно. Несмотря на потери энергии, эффективность современных ГАЭС достаточно высока, достигая 70−75%, а их строительство на порядок дешевле, чем возведение большой плотины ГЭС.
В разработанной Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предложены два варианта строительства. Первый вариант включает сооружение четырех высоковольтных линий 220 кВ протяженностью 40 км каждая от Приморской ГАЭС до Владивостока и реконструкцию подстанции 220 кВ во Владивостоке. По предварительным оценкам, затраты составят 16,86 миллиарда рублей.
Второй вариант предполагает более масштабные работы: строительство четырех высоковольтных линий 500 кВ, соединяющих Приморскую ГРЭС с Владивостоком, а также реконструкцию подстанции 500 кВ в Владивостоке. Предварительная ориентировочная смета — 25,696 миллиарда рублей.
В настоящее время идет общественное обсуждение документа, которое продлится до 18 сентября. Предложения можно оставлять на сайте АО «СО ЕЭС».