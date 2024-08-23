ГАЭС, а не АЭС: Приморью предлагают лекарство от блэкаутов

Уточняется, что речь идет не об атомной электростанции, строительство которой не раз обсуждалось. ГАЭС — гидроаккумулирующая электростанция: вода из верхнего водоема течет вниз, вращая турбины и вырабатывая электроэнергию. Затем насосы поднимают воду обратно. Несмотря на потери энергии, эффективность современных ГАЭС достаточно высока, достигая 70−75%, а их строительство на порядок дешевле, чем возведение большой плотины ГЭС.