В Европе, США и Корее представили автоновинки, которые обойдут Россию стороной

Кроме того, внедорожник получил новый задний бампер и выхлопные патрубки, а также 24-дюймовые колесные диски — ранее на Escalade с завода столь крупные колеса не ставили. Но основное нововведение — в интерьере: комбинация приборов с экраном медиасистемы и отдельный дисплей для пассажира занимают практически всю ширину передней панели. Вместе с рестайлингом Escalade серьезно подорожал: его цена в США стартует с $89,6 тыс. (8,2 млн рублей), что на $5,7 тыс. (523 тыс. рублей) дороже, чем до обновления.