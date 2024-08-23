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В парке «Патриот» сменили руководителя

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» вместо арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере Вячеслава Ахмедова назначен его заместитель Владимир Михайлюк, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора», — говорится в опубликованных данных.

Ранее Михайлюк занимал должность заместителя директора — начальника многофункционального огневого центра.