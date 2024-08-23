В парке «Патриот» сменили руководителя

«Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора», — говорится в опубликованных данных.
Ранее Михайлюк занимал должность заместителя директора — начальника многофункционального огневого центра.
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» вместо арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере Вячеслава Ахмедова назначен его заместитель Владимир Михайлюк, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, с которыми ознакомился ТАСС.
«Михайлюк Владимир Владимирович. Должность: временно исполняющий обязанности директора», — говорится в опубликованных данных.
Ранее Михайлюк занимал должность заместителя директора — начальника многофункционального огневого центра.