Омский минсельхоз закупает 16 легковых автомобилей

На покупку авто минсельхоз готов потратить 17, 4 млн рублей. Автомобилями планируется наградить лучших аграриев региона в их профессиональный праздник. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметят 29 ноября в Концертном зале. Поставщик должен самостоятельно доставить автомобили на площадь перед залом.