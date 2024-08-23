Омский минсельхоз закупает 16 легковых автомобилей

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области ищет поставщика на поставку 16 легковых автомобилей. Объявление выставлено на Госзакупках.
Заявки от потенциальных претендентов принимаются до 30 августа. Согласно условиям поставки автомобили должны быть 2024 года выпуска, белыми, переднеприводными, с бортовыми компьютерами, адаптированными к сельской местности и холодам.
На покупку авто минсельхоз готов потратить 17, 4 млн рублей. Автомобилями планируется наградить лучших аграриев региона в их профессиональный праздник. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметят 29 ноября в Концертном зале. Поставщик должен самостоятельно доставить автомобили на площадь перед залом.