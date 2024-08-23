В Свердловской области выросли цены на бензин

Так, литр бензина марки АИ-92 стоил 52,04 рубля. К 12 августа его стоимость выросла до 52,14 рублей. К 19 августа топливо этой марки снова возросло в цене, на этот раз на 0,15%. В среднем за литр АИ-92 автомобилистам теперь нужно заплатить 52,22 рублей, следует из статистики Свердловскстата.