В Свердловской области выросли цены на бензин

В Свердловской области произошло очередное повышение цен на бензин. По данным Свердловскстата, скачок был зафиксирован в конце июля. Но цены продолжали расти и в августе.
Так, литр бензина марки АИ-92 стоил 52,04 рубля. К 12 августа его стоимость выросла до 52,14 рублей. К 19 августа топливо этой марки снова возросло в цене, на этот раз на 0,15%. В среднем за литр АИ-92 автомобилистам теперь нужно заплатить 52,22 рублей, следует из статистики Свердловскстата.
Такая же тенденция прослеживается и с АИ-95. По данным Свердловскстата на 29 июля, литр топлива этой марки в среднем обходился водителям в 56,25 рублей, а к 19 августа заправиться АИ-95 предлагают в среднем уже за 56,41 рублей за литр.
АИ-98 подорожал сильнее всех, практически на три рубля. Так, из статистики Свердловскстата следует, что на 29 июля средняя стоимость литра АИ-98 составляла 71,46 рублей. 12 августа цена сдвинулась в большую сторону и достигла 73,80 рублей. На данный момент средняя стоимость литра этого бензина — 74,37 рубля.
Дизельное топливо тоже стремительно дорожает. В конце июля литр стоил в среднем 66,12 рублей. К середине августа цена увеличилась до 66,29 рублей. Через неделю, к 19 августа, дизель подорожал еще на 0,03%. Средняя цена этого топлива за литр составила 66,31 рублей.
Помимо бензина все марок и дизельного топлива на Урале дорожает и хлеб с начала 2024 года. Ржаной стал стоить дороже на 9,9%, пшеничный — 5,6%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
Сильнее остальных в цене поднялся ржаной хлеб. Его стоимость возросла на 8,82 рубля. Пшеничный же подорожал на 6,72 рубля. Средняя стоимость этих товаров указывается за килограмм.