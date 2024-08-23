В Татарстане могут разместить биотехнологический кластер

По словам министра, есть уверенность, что вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым получится достичь поставленных целей. Это станет возможным благодаря национальному проекту, который будет разработан, а также мерам государственной поддержки, которые будут предоставлены на федеральном уровне. Достигнуть всех необходимых параметров обеспеченности для Российской Федерации планируют к 2030 году.