В Татарстане могут разместить биотехнологический кластер

Об этом в рамках Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024» сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Оксана Лут рассказала, что в Минсельхозе убеждены, что в Татарстане можно создать крупный биотехнологический кластер по производству органических аминокислот и витаминов, которые так необходимы России. В республике есть много направлений для развития.
По словам министра, есть уверенность, что вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым получится достичь поставленных целей. Это станет возможным благодаря национальному проекту, который будет разработан, а также мерам государственной поддержки, которые будут предоставлены на федеральном уровне. Достигнуть всех необходимых параметров обеспеченности для Российской Федерации планируют к 2030 году.
За последние пять лет в агропромышленный комплекс Республики Татарстан было привлечено 146 млрд руб. инвестиций. Из этой суммы 122 млрд руб. были направлены на развитие сельского хозяйства.