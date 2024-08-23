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В Свердловской области ФАС нашла избыток торговых сетей

ФАС выявила превышение доли торговых сетей на Среднем Урале.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области Федеральная антимонопольная служба нашла избыток торговых сетей. Всего в список попал 41 регион страны, где выявлена подобная ситуация.

При анализе рынка региона были установлены факты открытия новых или расширения имеющихся площадок. Еще в 2022 году их доля составляла больше 25% от общего присутствия ретейлеров на рынке.

Отмечается, что такие нарушения были обнаружены также в Челябинской области, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Если факты превышения подтвердятся, то служба будет вынуждена обратиться в суд с требованием о признании сделок по расширению недействительными.

ФАС