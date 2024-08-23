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В РЖД рассказали о ситуации с билетами на южные курорты

По данным пресс-службы компании, с начала августа в сообщении с югом России перевезли около 2,7 млн пассажиров.

На сегодняшний день до 30 сентября в продаже по этому направлению имеется около 690 тысяч билетов (из них на поезда ФПК — более 534 тысяч, а на поезда «Гранд Сервис Экспресс» — 156 тысяч мест).

Наиболее востребованными у пассажиров названы направления в Москву из Новороссийска и из Москвы в Сочи. Также популярны маршруты Краснодар — Сочи и Ростов-на-Дону — Сочи.

Ранее объяснили стоимость билетов до 80−90 тысяч рублей из Анапы. Сообщалось, что это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания. Отмечается, что спрос на южное направление беспрецедентно высокий. Тарифы на железнодорожные перевозки в этом году выросли на 10,75%.