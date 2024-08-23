В администрацию Новочеркасска не обращались по поводу строительства АЭС

Планы по строительству новой АЭС в администрации Новочеркасска никто не утверждал. Более того, этот вопрос не мог подниматься в принципе в связи с отсутствием подходящих участков для размещения подобного объекта. Так местные власти прокомментировали информацию о возможности строительства Новочеркасской атомной станции.