Власти Новочеркасска прокомментировали сообщение о строительстве новой АЭС

По данным пресс-службы муниципалитета, в администрацию Новочеркасска с планами относительно подобного строительства никто не обращался. По мнению главы администрации Юрия Лысенко, ни в самом городе, не в окрестностях нет участка, который бы подошёл под строительство такого крупного объекта промышленности.