Власти Новочеркасска прокомментировали сообщение о строительстве новой АЭС

Власти Новочеркасска прокомментировали растиражированные в Интернете сообщения о строительстве новой АЭС на территории города или же рядом с населённым пунктом. Соответствующее разъяснение поступило в ответ на обращение местного жителя Владимира Фёдорова.
По данным пресс-службы муниципалитета, в администрацию Новочеркасска с планами относительно подобного строительства никто не обращался. По мнению главы администрации Юрия Лысенко, ни в самом городе, не в окрестностях нет участка, который бы подошёл под строительство такого крупного объекта промышленности.
«Источником новости стало сообщение на сайте системного оператора Единой энергетической системы. На сайте госкорпорации по атомной энергии “Росатом”, которая проектирует и строит АЭС в России, никакой связанной с возможным строительством информации нет», — пояснили в муниципалитете.
А ранее появилась новость, что в Ростовской области хотят построить ещё одну АЭС.