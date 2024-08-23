Почти 700 водителей автобусов не хватает в Нижегородской области. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин в ходе прямого эфира 22 августа.
Согласно информации, в регионе не хватает около 30% водительских кадров. Такая статистика имеет несколько причин: последствия коронавируса и развитие рынка курьеров, куда перешли многие водители из-за более высокой заработной платы.
Кроме того, часть водителей перешли работать на фуры розничных сетей. Это связано с тем, что зарплаты там достаточно высокие, а работать с людьми не нужно.