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700 водителей автобусов не хватает в Нижегородской области

Водители уходят работать в курьерские службы.

Почти 700 водителей автобусов не хватает в Нижегородской области. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин в ходе прямого эфира 22 августа.

Согласно информации, в регионе не хватает около 30% водительских кадров. Такая статистика имеет несколько причин: последствия коронавируса и развитие рынка курьеров, куда перешли многие водители из-за более высокой заработной платы.

Кроме того, часть водителей перешли работать на фуры розничных сетей. Это связано с тем, что зарплаты там достаточно высокие, а работать с людьми не нужно.