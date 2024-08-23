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Трамвайные пути хотят продлить до Ольгино и Новинок

Сейчас решается вопрос с источником финансирования.

Трамвайные пути до Ольгино и Новинок хотят начать строить в Нижнем Новгороде. Сейчас решается вопрос с финансированием, рассказал директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский во время прямой линии ЦРТС по вопросам общественного транспорта 22 августа.

Со слов Грабовского, проект строительства трамвайных путей непростой. Основная сложность заключается в выносе большого количества коммуникации из-под проектируемой ветки.

Сейчас известны два варианта трассы, по которой могут пойти трамваи, проведены предпроектные работы. На данном этапе определяются источники финансирования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электробусы Э‑9 и Э‑17 будут ходить по новым маршрутам с начала сентября.