Трамвайные пути хотят продлить до Ольгино и Новинок

Трамвайные пути до Ольгино и Новинок хотят начать строить в Нижнем Новгороде. Сейчас решается вопрос с финансированием, рассказал директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский во время прямой линии ЦРТС по вопросам общественного транспорта 22 августа.