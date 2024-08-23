The Economist: почему инвесторы не верят в возрождение Европы

Управляющие активами, похоже, не исключают вероятность замедления и не спешат воспользоваться преимуществом подъема. И такая позиция не лишена смысла. Несмотря на признаки улучшения, ВВП Европы с начала пандемии Covid-19 вырос всего на 4%, тогда как ВВП США поднялся на 9%. К тому же сохраняются опасения по поводу слабости европейского спроса и стагнации в Германии — традиционном экономическом локомотиве континента. И без серьезного прорыва, который побудит инвесторов пересмотреть перспективы континента, дисконт в цене европейских бумаг не сократится. Любой, кто владел европейскими акциями в течение последнего десятилетия, отлично знает, что дешевые активы могут оставаться дешевыми очень долго.