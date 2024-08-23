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The Economist: почему инвесторы не верят в возрождение Европы

Несмотря на рост прибыли европейских компаний, инвесторы не спешат покупать их акции. Инвестиционные банки и аналитики расхваливают эти бумаги, но это не убеждает инвесторов — почему, рассказывается в статье The Economist.​

Источник: Reuters

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Прибыль европейских компаний, акции которых торгуются на бирже, во 2-м квартале этого года выросла. В большинстве других стран эта новость была бы непримечательна. Но в Старом Свете роста прибыли за три месяца по конец июня на 4,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года оказалось достаточно, чтобы обеспечить подъем ведущего панъевропейского индекса Stoxx 600. В конце концов, рост прибыли отмечается после четырех последовательных кварталов снижения. Теперь рыночные стратеги расхваливают европейские акции, а инвестиционный банк Morgan Stanley даже утверждает, что это «золотая жила», пишет The Economist.

Но, возможно, этот оптимизм неуместен. В конечном итоге он, по мнению издания, основывается на двух факторах. Во-первых, в ЕС улучшилась экономическая ситуация. После года стагнации ВВП во 2-м квартале по сравнению с предыдущим подрос на 0,3%, а годовая инфляция в июле замедлилась до 2,8%, что недалеко от целевого показателя центробанка, равного 2%. Европейский центральный банк был достаточно уверен, чтобы в июне снизить ключевую процентную ставку и, как ожидается, сделает это снова в сентябре.

Во-вторых, свою роль играет дешевизна европейских акций.

Индекс Stoxx 600 по мультипликатору цена/прибыль торгуется на уровне 15х, тогда как у американского S&P 500 этот показатель равен 26х. Это значит, что европейские бумаги торгуются с 40%-ным дисконтом.

Одной из причин этого является структура европейского рынка, не в последнюю очередь из-за значительного веса в индексе автопрома и сектора люксовых товаров. Автопроизводители страдают из-за растущих опасений по поводу возобновления мировой торговой войны, особенно если в ноябре в Белый дом вернется Дональд Трамп. А также из-за предупреждений об ухудшении показателей прибыли, которые опубликовали несколько известных компаний.

Между тем производители люксовых товаров испытывают трудности из-за туманных перспектив китайского спроса, поскольку жилищный кризис и другие экономические проблемы в Китае затягиваются.

Однако даже с учетом разбивки по отраслям акции европейских фирм стоят значительно дешевле своих американских аналогов. Это говорит о том, что дело здесь в чем-то другом, предполагает FT. Действительно, несмотря на все более привлекательные оценки и хорошие новости последних месяцев, многие инвесторы по-прежнему не до конца уверены в перспективах Европы.

С середины апреля стоимость корзины акций, которые бы показали хорошую динамику в случае экономического процветания Европы, выросла на 6%, тогда как стоимость «защитной» корзины увеличилась более чем на 11%.

В первую корзину входят бумаги отраслей, ориентированных на потребителей, например акции медийных фирм и компаний из сферы розничной торговли, во вторую — бумаги «тяжеловесов», например компаний из сферы здравоохранения и коммунальных услуг.

Управляющие активами, похоже, не исключают вероятность замедления и не спешат воспользоваться преимуществом подъема. И такая позиция не лишена смысла. Несмотря на признаки улучшения, ВВП Европы с начала пандемии Covid-19 вырос всего на 4%, тогда как ВВП США поднялся на 9%. К тому же сохраняются опасения по поводу слабости европейского спроса и стагнации в Германии — традиционном экономическом локомотиве континента. И без серьезного прорыва, который побудит инвесторов пересмотреть перспективы континента, дисконт в цене европейских бумаг не сократится. Любой, кто владел европейскими акциями в течение последнего десятилетия, отлично знает, что дешевые активы могут оставаться дешевыми очень долго.

Марина Светлова