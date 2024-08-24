Оксана Лут похвалила Татарстан за успехи в АПК и пообещала биотехкластер

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут похвалила Татарстан за успехи в агропромышленном комплексе и поделилась планами создания в республике большого биотехнологического кластера.
Глава минсельхоза РФ участвует в Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024», который проходит в Татарстане. На встрече с раисом республики Рустамом Миннихановым Оксана Лут назвала Татарстан одним из главных регионов в части развития агропромышленного комплекса страны.
«По животноводству Татарстан является главным центром производства молока, — отметила министр. — К 2030 году в России планируется производить 39 млн тонн молока. Достойный вклад мы ожидаем от аграриев Татарстана. Каждый год регион прирастает новыми промышленными проектами. Хорошими темпами растет переработка сырья, у региона очень хороший экспортный потенциал».
Выступая на форуме, Оксана Лут одной из главных задач российских селекционеров назвала создание сортов и гибридов, нужных не только Татарстану, но и в целом всей России — с учетом меняющегося климата, с учетом задач по росту объема производства. По словам министра сельского хозяйства РФ, уже в этом году ожидается большой прорыв в отечественной селекции по подсолнечнику, сахарной свекле и другим культурам.
В ходе визита в Татарстан Оксана Лут также провела встречи по обсуждению перспектив развития биотехнологий в РТ.
«В рамках республики можно разместить большой биотехнологический кластер по производству всех необходимых России органических аминокислот, витаминов, здесь очень много направлений, которые можно реализовывать, — поделилась планами глава минсельзоза РФ. — Мы уверены, что с учетом всех мер поддержки к 2030 году сможем достичь всех необходимых параметров обеспеченности для Российской Федерации».