Оксана Лут похвалила Татарстан за успехи в АПК и пообещала биотехкластер

Выступая на форуме, Оксана Лут одной из главных задач российских селекционеров назвала создание сортов и гибридов, нужных не только Татарстану, но и в целом всей России — с учетом меняющегося климата, с учетом задач по росту объема производства. По словам министра сельского хозяйства РФ, уже в этом году ожидается большой прорыв в отечественной селекции по подсолнечнику, сахарной свекле и другим культурам.