В Прикамье впервые появились автомобили китайского бренда Trumpchi

Два автоцентра GAC открыли в Перми весной 2024 года компании Verra и «Автопрестиж». Салон GAC от Verra начал работу на шоссе Космонавтов, 306. В нем представлен основной модельный ряд: полноразмерный внедорожник нового поколения GAC GS8 II и минивэн бизнес-класса GAC M8. Компания «Автопрестиж» открыла центр GAC в Камской долине, на ул. Маршала Жукова, 51.