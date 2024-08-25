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В Прикамье впервые появились автомобили китайского бренда Trumpchi

В июле в Пермском крае зарегистрировали новые автомобили китайской марки Trumpchi — суббренда GAC.

Согласно отчету профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, в июле в крае поставили на учет 10 машин Trumpchi. В результате доля автомобилей этой марки на рынке Прикамья составила 0,4%.

Trumpchi производит китайская GAC Group, с 2010 года эти автомобили продавались только на внутреннем рынке Китая, сообщало ранее издание «За рулем». Сами китайцы называют его массовым премиумом.

Два автоцентра GAC открыли в Перми весной 2024 года компании Verra и «Автопрестиж». Салон GAC от Verra начал работу на шоссе Космонавтов, 306. В нем представлен основной модельный ряд: полноразмерный внедорожник нового поколения GAC GS8 II и минивэн бизнес-класса GAC M8. Компания «Автопрестиж» открыла центр GAC в Камской долине, на ул. Маршала Жукова, 51.