Доходы крымского бюджета перевыполнены на 900 млн рублей

Доходная часть бюджета Крыма на данный момент перевыполнена на 900 млн рублей. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, полученные средства направят на благоустройство дворов — ремонт междворовых проездов и тротуаров, установку скамеек и урн для мусора, устройство уличного освещения, передает ИА SevastopolMedia.
В первой половине этого года такие работы стартовали в Симферополе, Керчи, Симферопольском районе. На эти цели выделили около 360 млн рублей, приведены в порядок междворовые проезды и дороги в более чем 90 дворах.
«Акцентирую внимание глав администраций муниципальных образований: неосвоение до 1 сентября текущего года 75% бюджетных средств, невыполнение заявленных планов или удорожание к концу года проектов повлекут за собой кардинальные кадровые решения. Прошу заместителя председателя Совета министров Крыма Ирину Кивико проработать до конца недели вопрос со всеми, у кого есть подобные риски, и поставить точку персонально в отношении каждого конкретного должностного лица», — написал в соцсетях Сергей Аксенов.