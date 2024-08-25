Доходы крымского бюджета перевыполнены на 900 млн рублей

«Акцентирую внимание глав администраций муниципальных образований: неосвоение до 1 сентября текущего года 75% бюджетных средств, невыполнение заявленных планов или удорожание к концу года проектов повлекут за собой кардинальные кадровые решения. Прошу заместителя председателя Совета министров Крыма Ирину Кивико проработать до конца недели вопрос со всеми, у кого есть подобные риски, и поставить точку персонально в отношении каждого конкретного должностного лица», — написал в соцсетях Сергей Аксенов.