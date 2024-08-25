В Миассе Челябинской области дети устроили опасные игры с ножом

Вчера вечером в Миассе во дворе дома 34 по улице Орловской устроили опасные игры с ножом. На видео с камер домофона, которое очевидцы выложили в соцсети, видно, как к девочке, которая качалась на качелях во дворе, подбегает трое мальчишек, один из них с предметом, похожим на нож.