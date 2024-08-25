В Миассе Челябинской области дети устроили опасные игры с ножом

Вчера вечером в Миассе во дворе дома 34 по улице Орловской устроили опасные игры с ножом. На видео с камер домофона, которое очевидцы выложили в соцсети, видно, как к девочке, которая качалась на качелях во дворе, подбегает трое мальчишек, один из них с предметом, похожим на нож.
Девочка с криками убегает, а мальчик гонится за ней. В этот момент мимо проезжала машина, водитель остановился и сделал замечание мальчику, а девочке посоветовал идти домой.
— Мальчик бегает с ножом за девочкой. Муж сделал замечание мальчику! Родители, следите за своими детьми, воспитывайте! Кроме вас этого никто не сделает, — пишет девушка, выложившая видео.
В полиции Миасса сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и личности несовершеннолетних на видео.