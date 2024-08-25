Мэрия Новосибирска рассказала, что денег на содержание ливневок нет

Между тем, после каждых значительных осадков улицы мегаполиса превращаются в настоящие реки. Власти города признают, что ситуация с ливневкой стала критической. Прокуратура областного центра через суд пытается добиться от мэрии строительства новых подземных коллекторов. В администрации отвечают коротко — денежных средств в ближайшие годы на это не будет.