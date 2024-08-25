Мэрия Новосибирска рассказала, что денег на содержание ливневок нет

Обслуживание подземных сооружений мегаполиса входит в обязанности предприятия «Метро МиР». Однако денег на это у муниципальной компании в настоящее время нет, сообщает издание Atas.info со ссылкой на данные, полученные из администрации Новосибирска.
Как выяснилось, «Метро МиР» испытывает финансовые трудности, в связи с чем обязанности по содержанию ливневых канализаций в полной мере выполнять не может.
Между тем, после каждых значительных осадков улицы мегаполиса превращаются в настоящие реки. Власти города признают, что ситуация с ливневкой стала критической. Прокуратура областного центра через суд пытается добиться от мэрии строительства новых подземных коллекторов. В администрации отвечают коротко — денежных средств в ближайшие годы на это не будет.
Около 40 млрд рублей необходимо для строительства новой системы отведения воды. Это практически половина городского бюджета в текущем году.