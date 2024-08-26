Минфин США внес в санкционный список дальневосточный газовый проект

В санкционный список Минфина США добавлена компания «Сжиженный природный газ Якутия». Продукцию предприятия — СПГ — предлагалось поставлять в Китай в том числе через порты Владивосток и Находка. Санкционные ограничения могут сказаться на реализации проекта в части поставок высокотехнологичного оборудования, а вот реализации газа на внешних рынках это вряд ли угрожает, так как продукция ориентирована на Китай, сообщает ИА PrimaMedia.