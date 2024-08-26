Минфин США внес в санкционный список дальневосточный газовый проект

В санкционный список Минфина США добавлена компания «Сжиженный природный газ Якутия». Продукцию предприятия — СПГ — предлагалось поставлять в Китай в том числе через порты Владивосток и Находка. Санкционные ограничения могут сказаться на реализации проекта в части поставок высокотехнологичного оборудования, а вот реализации газа на внешних рынках это вряд ли угрожает, так как продукция ориентирована на Китай, сообщает ИА PrimaMedia.
ООО «Сжиженный природный газ Якутия» зарегистрировано в Якутске в сентябре 2023 года. По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем является ООО «СПГ» (Якутск), которому принадлежит 87% капитала компании.
Инвестор планирует построить среднетоннажный завод по производству СПГ в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия). Там уже работает завод по производству СПГ в объеме 15−17 тысячи тонн в год, откуда поставки осуществляются в основном для потребностей компании «Железные дороги Якутии».
В планах расширить производство за счёт строительства более мощного завода. Производительность завода на первом этапе (до 2028 года) оценивалась в 175 тысяч тонн в год. Предполагается, что СПГ будет поставляться в районы Якутии и экспортироваться в Китай.
Инвестор прорабатывал расчеты по доставке СПГ в танк-контейнерах по железной дороге в КНР (через пункты пропуска Камышовая — Суньфэньхэ; Благовещенск — Хэйхэ; Нижнеленинское — Тунцзян; Джалинда — Мохэ), а также до морских портов Владивостока и Находки.