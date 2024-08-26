Автовокзал «Центральный» запустил в августе два новых рейса

«Сегодня мы активно работаем с пассажирами, их пожеланиями и отзывами. Основываясь на этой работе, вводим новые сервисы и услуги. Кроме того, стараемся создать максимально комфортные условия как для посетителей, так и для перевозчиков», — рассказала директор ООО «Центральный автовокзал» Алена Беликова.