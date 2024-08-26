Автовокзал «Центральный» запустил в августе два новых рейса

«Самыми популярными направлениями являются Новочеркасск, Персиановский, станица Багаевская. В ближайшее время министерством транспорта Ростовской области планируется провести конкурс на определение перевозчиков по маршрутам в Морозовск, Тацинскую, Новошахтинск, Шахты, Семикаракорск, Чертково и другие», — рассказала заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.
Сегодня с автовокзала «Центральный» можно отправиться в Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Сочи, Краснодар, Грузию.
Пассажиры нового транспортного узла теперь могут добраться до Сочи и Краснодара. Комфортабельные автобусы малой вместимости отходят от автовокзала ежедневно в 9:30 утра.
Также в ближайшие месяцы стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым.
Напомним, с 27 июня автовокзал «Центральный» работает в техническом режиме с 05:30 до 23:00. С ростом пассажиропотока и вводом новых рейсов вокзал перейдет на круглосуточный график работы.
«Сегодня мы активно работаем с пассажирами, их пожеланиями и отзывами. Основываясь на этой работе, вводим новые сервисы и услуги. Кроме того, стараемся создать максимально комфортные условия как для посетителей, так и для перевозчиков», — рассказала директор ООО «Центральный автовокзал» Алена Беликова.
Близятся к завершению работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке второй части здания. В сентябре на втором этаже зала ожидания заработает библиотека. До конца года будут открыты фуд-корт, капсульный отель, МФЦ, отделение одного из крупнейших российских банков, супермаркет.
Отметим, что в настоящее время в Ростове-на-Дону функционируют три автовокзала: АО «Донавтовокзал», ООО «Ростдонавтовокзал» и ООО «Центральный автовокзал». Все они работают в штатном режиме.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.