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Автовокзал «Центральный» запустил в августе два новых рейса

В настоящее время с автовокзала «Центральный» обслуживаются межмуниципальные маршруты в Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Волгодонск, Арпачин, Зимовники, Заветное и другие.

Источник: сайт правительства Ростовской области

«Самыми популярными направлениями являются Новочеркасск, Персиановский, станица Багаевская. В ближайшее время министерством транспорта Ростовской области планируется провести конкурс на определение перевозчиков по маршрутам в Морозовск, Тацинскую, Новошахтинск, Шахты, Семикаракорск, Чертково и другие», — рассказала заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.

Сегодня с автовокзала «Центральный» можно отправиться в Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Сочи, Краснодар, Грузию.

Пассажиры нового транспортного узла теперь могут добраться до Сочи и Краснодара. Комфортабельные автобусы малой вместимости отходят от автовокзала ежедневно в 9:30 утра.

Также в ближайшие месяцы стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым.

Напомним, с 27 июня автовокзал «Центральный» работает в техническом режиме с 05:30 до 23:00. С ростом пассажиропотока и вводом новых рейсов вокзал перейдет на круглосуточный график работы.

«Сегодня мы активно работаем с пассажирами, их пожеланиями и отзывами. Основываясь на этой работе, вводим новые сервисы и услуги. Кроме того, стараемся создать максимально комфортные условия как для посетителей, так и для перевозчиков», — рассказала директор ООО «Центральный автовокзал» Алена Беликова.

Близятся к завершению работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке второй части здания. В сентябре на втором этаже зала ожидания заработает библиотека. До конца года будут открыты фуд-корт, капсульный отель, МФЦ, отделение одного из крупнейших российских банков, супермаркет.

Отметим, что в настоящее время в Ростове-на-Дону функционируют три автовокзала: АО «Донавтовокзал», ООО «Ростдонавтовокзал» и ООО «Центральный автовокзал». Все они работают в штатном режиме.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.