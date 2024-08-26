Средняя зарплата врачей в Петербурге превышает 150 тыс. рублей

Если сравнивать с показателями прошлого года, то средняя зарплата врачей по стране выросла с 105,5 до 121,3 тыс. рублей. В семи регионах страны заработок медицинских работников превысил 200 тыс. рублей. Самая высокая зарплата зафиксирована на Чукотке — 292 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 284 тыс. Также в число регионов, где врачи получают более 200 тыс., вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Камчатка.