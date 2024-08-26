Цех по изготовлению роллов закрыли в Свердловской области за нарушения

В Карпинске специалисты Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора добились приостановки деятельности цеха по изготовлению роллов на 30 суток. В цехе по приготовлению блюд нетрадиционной кухни «Шинкай» во время проведения надзорного мероприятия установлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.