Холдинг экс-губернатора продал здание бывшего кинотеатра «Горн»

Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник, знакомый с ситуацией в группе «ЭКС». Речь идет о помещениях на втором этаже здания общей площадью 583,1 кв. м, арендуемых телекомпанией «Рифей-Пермь», а также о помещениях на первом этаже (99,5 кв. м) и в подвале (84,8 кв. м). Собеседник рассказал, что сделка по продаже площадей в «Горне» состоялась весной 2024 года. В роли покупателя выступил бизнесмен Епрем Сафарян, владелец торговой недвижимости и строительного бизнеса в Перми. Он уже купил у «ЭКС» ТЦ в Березниках и один из первых продуктовых магазинов группы в Перми — гастроном № 10 на ул. Сибирской, 50.
Ранее помещения «ЭКС» в здании «Горна» уже выставлялись на продажу за 14,28 млн руб. Их владельцем выступало входящее в холдинг ООО «Рифей-Инвест» (ныне ликвидировано), основным собственником которого была мать экс-губернатора Мария Чиркунова. В холдинге поясняли решение продать помещения в бывшем «Горне» избавлением от непрофильных активов.
В 2022 году Епрем Сафарян приобрел в «ЭКС» здание ТЦ «Универсам-2» в Березниках площадью более 12 тыс. кв. м. В 2021 году бизнесмен купил у группы гастроном № 10 — один из первых магазинов «ЭКС» в Перми, где ранее располагался отдел сети «Семья». Согласно данным Kartoteka.ru, Епрем Сафарян владеет пермской строительной компанией «Атриум» и организацией «Регион-Инвест», зарегистрированной по адресу бывшего гастронома № 10 на ул. Сибирской, 50.
Недавно сменили собственника и другие, самые крупные активы «ЭКС» — ТРК «Семья» (ул. Революции), ТЦ «Универсам» на ул. Борчанинова, 13, и ТРК «Уфа». Владельцем этих компаний стала компания из ОАЭ Adreco Nolding Limited.