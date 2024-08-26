Холдинг экс-губернатора продал здание бывшего кинотеатра «Горн»

Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник, знакомый с ситуацией в группе «ЭКС». Речь идет о помещениях на втором этаже здания общей площадью 583,1 кв. м, арендуемых телекомпанией «Рифей-Пермь», а также о помещениях на первом этаже (99,5 кв. м) и в подвале (84,8 кв. м). Собеседник рассказал, что сделка по продаже площадей в «Горне» состоялась весной 2024 года. В роли покупателя выступил бизнесмен Епрем Сафарян, владелец торговой недвижимости и строительного бизнеса в Перми. Он уже купил у «ЭКС» ТЦ в Березниках и один из первых продуктовых магазинов группы в Перми — гастроном № 10 на ул. Сибирской, 50.