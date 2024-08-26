Просроченная задолженность по зарплате в Петербурге превысила 65 миллионов рублей

Рябоконь добавил, что уровень задолженности в Москве составил 42,2 миллиона рублей. Если сравнить этот показатель с июлем текущего года, то он подскочил в более чем семь раз. При этом общий объем задолженности по стране достиг 427,4 миллиона рублей.