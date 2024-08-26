Просроченная задолженность по зарплате в Петербурге превысила 65 миллионов рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в Петербурге на 1 августа составила 65,8 миллиона рублей. Это самый высокий показатель среди всех регионов России. Об этом со ссылкой на данные Росстата в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь.
— Направил обращение в Прокуратуру Петербурга, чтобы приняли меры, направленные на восстановление нарушенных прав работников, — заявил парламентарий.
Рябоконь добавил, что уровень задолженности в Москве составил 42,2 миллиона рублей. Если сравнить этот показатель с июлем текущего года, то он подскочил в более чем семь раз. При этом общий объем задолженности по стране достиг 427,4 миллиона рублей.
Напомним, ранее Рябоконь сообщил, что рост задолженности по кредитам в Северной столице за первые шесть месяцев 2024 года превысил 121 миллиард рублей и составил 1,9 триллиона рублей. Объем просроченной задолженности вырос на три миллиарда рублей и достиг 44 миллиарда рублей. Депутат заявил, что решить проблему может запрет на законодательном уровне рекламы микрофинансовых организаций, а также выдачи кредитов в формате онлайн.