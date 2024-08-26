В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах», — сказал он.
Аксаков отметил, что, прежде всего, это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство, пояснил депутат.
Несмотря на то, что старая льготная ипотека свое существование в России официально прекратила, дополнительные меры поддержки для тех, кто хочет обзавестись своим жильем, обязаны появиться, отметил он. «Только на этот раз задача стоит сделать их более упорядоченными и четко регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд, создавая неконтролируемый спрос и перегрев» рынка", — добавил Аксаков.
О региональной ипотеке.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку также сообщил, что будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где сегодня наблюдаются сложности с населением. При этом речь идет не только о новых регионах, но и, например, о территориях Дальнего Востока и районах Крайнего Севера, которые перспективны с точки зрения развития промышленных и добывающих производств, но при этом испытывают нехватку рабочих рук, подчеркнул Аксаков.
«В целом, на мой взгляд, основная задача сейчас — создать максимально комфортные условия для людей в регионах, чтобы они не уезжали в города-миллионники, а оставались, поднимали науку и промышленность на местах. Это, безусловно, касается и обеспечения их жильем», — заключил собеседник издания.