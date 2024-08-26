В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку также сообщил, что будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где сегодня наблюдаются сложности с населением. При этом речь идет не только о новых регионах, но и, например, о территориях Дальнего Востока и районах Крайнего Севера, которые перспективны с точки зрения развития промышленных и добывающих производств, но при этом испытывают нехватку рабочих рук, подчеркнул Аксаков.