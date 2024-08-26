Масштабную объездную дорогу под Волгоградом пустят уже к концу года

Масштабное строительство объездной автодороги под Волгоградом планируют завершить к концу года. Один из новых участков соединит новую трассу с федеральной дорожной артерией Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск.
Речь идет о 25-километровом объезде, который дорожники красиво назвали клеверным листом с левоповоротным съездом. В проекте всего объездного пути это самый сложный участок, он — единственный в своем роде на всей территории региона.
Водители смогут проходить этот участок и попадать в обоих направлениях московской на объездной дорог не меняя скорости. Кроме учета уже существующих коммуникаций, создаются также искусственные насыпи и спуски. Есть места, где грунт извлекали специально, чтобы создать искусственные возвышенности.
Есть в проекте и мосты. На втором этапе обхода Волгограда строители уже возвели все 13 запланированных проектом. Крупнейший — через балку Попова длиной 220 метров.
Один из съездов будущего обхода — региональная дорога «Гумрак — Качалино» — уже готов, движение по нему, хотя пока и без заезда на объездную, пустят в ближайшие дни.