Масштабную объездную дорогу под Волгоградом пустят уже к концу года

Водители смогут проходить этот участок и попадать в обоих направлениях московской на объездной дорог не меняя скорости. Кроме учета уже существующих коммуникаций, создаются также искусственные насыпи и спуски. Есть места, где грунт извлекали специально, чтобы создать искусственные возвышенности.