Крым получит субсидию на развитие промышленности

Ранее «МК в Крыму» писал, что после воссоединения Крыма с Россией отрасли виноградарства и виноделия региона получили мощный импульс к развитию. С 2014 года на эти отрасли было выделено более 4 миллиардов рублей из государственного бюджета, сообщил Сергей Аксёнов.