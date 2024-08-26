Крым получит субсидию на развитие промышленности

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем telegram-канале.
По его словам, организация «Крымский региональный фонд развития промышленности», функционирующая с 2019 года, оказывает поддержку местным предприятиям, предоставляя займы на льготных условиях и другие формы содействия.
Сообщается, что общая сумма докапитализации превышает 150 миллионов рублей.
Ранее «МК в Крыму» писал, что после воссоединения Крыма с Россией отрасли виноградарства и виноделия региона получили мощный импульс к развитию. С 2014 года на эти отрасли было выделено более 4 миллиардов рублей из государственного бюджета, сообщил Сергей Аксёнов.