Новую дорогу на Большом Уссурийском поднимут на 6 метров

Напомним, в ходе недавнего визита в Хабаровск министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова было заявлено, что стоимость создания погранперехода оценивается в 20 млрд рублей, его проектирование должно начаться в этом году, срок завершения строительства — 2026 год.