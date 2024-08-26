Новую дорогу на Большом Уссурийском поднимут на 6 метров

В Хабаровском крае разработали проектно-сметную документацию для строительства автомобильной дороги к международному пункту пропуска на острове Большой Уссурийский протяжённостью 4,15 км. Так будет исполнено поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном Минтрансе.
Напомним, Россия и Китай реализуют на Большом Уссурийском совместный проект стратегического партнёрства «Один остров — два государства». О некоторых деталях его воплощения на состоявшемся в конце прошлой недели VI Дальневосточном форуме предпринимателей рассказала зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва. Она принимала участие в заседании круглого стола «Приграничная логистика, остров Большой Уссурийский — перспективы развития».
— Уже сформирован и оформлен в собственность Хабаровского края земельный участок площадью 43 га, — приводит слова Ирины Горбачёвой информагентство ТАСС. — Проработан вариант обустройства подъездной дороги к пункту пропуска и подъёма её до незатопляемых отметок, на некоторых участках — свыше шести метров. Также планируется возведение насыпной площадки для обеспечения незатопляемой территории пограничной инфраструктуры на острове.
Проектная документация на строительство подъездной дороги к будущему пункту пропуска на Большом Уссурийском успешно прошла госэкспертизу. Также на эту процедуру направлен проект возведения насыпной части на острове. Все работы в ценах этого года обойдутся примерно в 2,5 млрд рублей.
— Выделение финансирования из федерального бюджета на строительство дороги поддержано президентом России. Первый транш мы ждём в сентябре текущего года. Это порядка 500 млн рублей, — добавила Ирина Горбачёва.
Напомним, в ходе недавнего визита в Хабаровск министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова было заявлено, что стоимость создания погранперехода оценивается в 20 млрд рублей, его проектирование должно начаться в этом году, срок завершения строительства — 2026 год.