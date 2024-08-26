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Стало известно, сколько зарабатывают чиновники в Краснодаре

В Краснодаре раскрыли данные о средней зарплате муниципальных служащих. Как заявила начальник управления кадровой политики и муниципальной службы городской администрации Анастасия Мартынова, средний уровень зарплаты чиновников в краевой столице составляет около 60 тысяч рублей. Ежегодно зарплаты индексируются на 5%, что является частью социальных гарантий для сотрудников.

Источник: Новая Кубань

Однако в администрации наблюдается нехватка кадров, средний возраст работающих там составляет 40 лет. В то же время, для работы в администрации активно привлекаются не только опытные специалисты, но и молодежь. Квалификационные требования позволяют принимать на работу людей с разным уровнем образования, включая среднее специальное, пишет «РБК».