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На Кубани предлагают самые высокие зарплаты сезонным рабочим

На Кубани средняя зарплата сезонных рабочих в сельском хозяйстве составила 92 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Кубань вошла в число регионов, где предлагают самые высокие зарплаты сезонным рабочим. Вместе с Краснодарским краем лидируют Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Больше всего сезонной работы предлагают в сферах туризма, общепита, сельского хозяйства и строительства. В Краснодарском крае спросом пользуются отрасли туризма, общепита и сельского хозяйства.

Так, на Кубани средняя зарплата в сферах туризма, гостиниц и ресторанов составила 57 682 рубля. Показатель вырос на 43%.

В отрасли строительства и средняя зарплата в регионе выросла на 50%. В среднем работникам готовы платить 93 888 рублей.

В сельском хозяйстве на Кубани летом 2024 года платили в среднем 92 380 рублей, сообщает ТАСС.