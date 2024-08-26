На Кубани предлагают самые высокие зарплаты сезонным рабочим

Кубань вошла в число регионов, где предлагают самые высокие зарплаты сезонным рабочим. Вместе с Краснодарским краем лидируют Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Больше всего сезонной работы предлагают в сферах туризма, общепита, сельского хозяйства и строительства. В Краснодарском крае спросом пользуются отрасли туризма, общепита и сельского хозяйства.
Так, на Кубани средняя зарплата в сферах туризма, гостиниц и ресторанов составила 57 682 рубля. Показатель вырос на 43%.
В отрасли строительства и средняя зарплата в регионе выросла на 50%. В среднем работникам готовы платить 93 888 рублей.
В сельском хозяйстве на Кубани летом 2024 года платили в среднем 92 380 рублей, сообщает ТАСС.