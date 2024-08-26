Федеральный каршеринг «Делимобиль» зашел в Пермский край

Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на компанию, Пермь станет для сети 13 городом присутствия «Делимобиля». Оператор планирует разместить на территории Перми более 500 машин в категориях «эконом», «комфорт» и «бизнес». Пермяки смогут совершать поездки по краевой столице и другим территориям Прикамья. Также потребители получат возможность отправляться в другие города России, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару и их области.
Как указано на сайте «Делимобиля», сервис каршеринга работает в 12 территориях, среди которых Москва, Московская область, Тула, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Уфа и другие территории. Договор аренды транспортного средства потребители будут заключать с ООО «Каршеринг Руссия», учрежденным в 2023 году. Согласно kartoteka.ru, гендиректором «Каршеринг Руссия» является Елена Бехтина. Учредители общества не раскрываются.
Единственным пермским каршерингом до этого времени являлась компания Vorona Car, которую запустил пермский перевозчик Олег Сасунов.