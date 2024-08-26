Федеральный каршеринг «Делимобиль» зашел в Пермский край

Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на компанию, Пермь станет для сети 13 городом присутствия «Делимобиля». Оператор планирует разместить на территории Перми более 500 машин в категориях «эконом», «комфорт» и «бизнес». Пермяки смогут совершать поездки по краевой столице и другим территориям Прикамья. Также потребители получат возможность отправляться в другие города России, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару и их области.