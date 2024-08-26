На развязке с Мурманским шоссе в Кудрово открыли новый путепровод и закрыли старый

«Вечером между субботой и воскресеньем» открыли новый путепровод над Мурманским шоссе в Кудрово, сообщает 26 августа дорожный комитет Ленобласти. Движение транспорта переключили на него, а проезд по старому путепроводу закрыли — он уходит на реконструкцию. Мост сделают шире, и после завершения работ, транспорт поедет по обоим: один будет на въезд, другой на выезд из Кудрово.