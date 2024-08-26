Ассоциация туризма: вводить турналог в Свердловской области преждевременно

«Введение туристического налога в Свердловской области является преждевременным, полезность данной меры для развития туризма в регионе представляется проблематичной и недоказанной, в связи с чем в ближайшие годы вводить туристический налог в Свердловской области не рекомендуется», — говорится в письме УАТ замгубернатора Дмитрию Ионину.