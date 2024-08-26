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Ассоциация туризма: вводить турналог в Свердловской области преждевременно

Вводить туристический налог в Свердловской области преждевременно, считают в Уральской ассоциации туризма (УАТ). Как передает «Интерфакс-Урал», эксперты считают, что при его введении в регионе сократится деловой туризм, так как компании предпочтут дистанционное решение вопросов дополнительным тратам.

Источник: Коммерсантъ

«Введение туристического налога в Свердловской области является преждевременным, полезность данной меры для развития туризма в регионе представляется проблематичной и недоказанной, в связи с чем в ближайшие годы вводить туристический налог в Свердловской области не рекомендуется», — говорится в письме УАТ замгубернатора Дмитрию Ионину.

Отмечается, что туристические налоги вводятся при перегрузке определенного турнаправления. Авторы текста считают, что к Екатеринбургу это не относится. «Также непонятно, куда будут расходоваться небольшие средства, полученные от реализации налога», — передает издание слова из письма.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который заменит курортный сбор в России. Со следующего года местные власти смогут самостоятельно определять его необходимость и размер ставки.

туризм и отдых