Ассоциация туризма: вводить турналог в Свердловской области преждевременно

«Введение туристического налога в Свердловской области является преждевременным, полезность данной меры для развития туризма в регионе представляется проблематичной и недоказанной, в связи с чем в ближайшие годы вводить туристический налог в Свердловской области не рекомендуется», — говорится в письме УАТ замгубернатора Дмитрию Ионину.
Отмечается, что туристические налоги вводятся при перегрузке определенного турнаправления. Авторы текста считают, что к Екатеринбургу это не относится. «Также непонятно, куда будут расходоваться небольшие средства, полученные от реализации налога», — передает издание слова из письма.
В июле президент Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который заменит курортный сбор в России. Со следующего года местные власти смогут самостоятельно определять его необходимость и размер ставки.