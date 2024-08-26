Основатель «Мастерской новых медиа» Аблец: нужно правильно передавать информацию

— Работая со сложными темами, очень важно помнить о двух вещах. Первое: никогда нельзя врать, искажать информацию, додумывать, строить гипотезы, которые ничем не подтверждены или подтверждены малым количеством фактов. Вторая: нужно, чтобы тот контент, который ты производишь, ни в коем случае не вгонял людей в панику. При таких событиях, как сейчас происходят в наших приграничных регионах, в Курске, в Белгороде, худшее, что может быть, — это когда твой правдивый и честный пост вызовет панику у людей. Верю, что если ты правдив, делаешь то, что ты делаешь с заботой о других людях, а не для того, чтобы выдать «жареный» факт, тем самым показав, какой ты крутой медийщик, но при этом не думая о том, какие последствия для людей это будет иметь, то тогда конструктивный контент становится интересным.