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20 новых пространств благоустроили в Нижнем Новгороде

Другие пять территорий будут открыты в ближайшее время.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

20 новых общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как отмечается, в ближайшее время откроются еще пять общественных пространств, а на четырех объектах ведутся работы. Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, скверы в поселке Мостоотряд и в микрорайоне Доскино в Автозаводском районе уже посетили жители. В поселке Мостоотряд появился игровой комплекс, спортивная площадка, теннисные столы, установлены дорожки из брусчатки, а также установлены опоры освещения. Более девяти тысяч жителей проголосовали за обустройство этих территорий.

В Доскино теперь появилось пять игровых площадок для детей разного возраста, заливная деревянная горка, спортивная площадка для волейбола, памп-трек, велосипедная дорожка, три скамьи на подвесах, а также лавочки.

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