20 новых пространств благоустроили в Нижнем Новгороде

20 новых общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Как отмечается, в ближайшее время откроются еще пять общественных пространств, а на четырех объектах ведутся работы. Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Так, скверы в поселке Мостоотряд и в микрорайоне Доскино в Автозаводском районе уже посетили жители. В поселке Мостоотряд появился игровой комплекс, спортивная площадка, теннисные столы, установлены дорожки из брусчатки, а также установлены опоры освещения. Более девяти тысяч жителей проголосовали за обустройство этих территорий.
В Доскино теперь появилось пять игровых площадок для детей разного возраста, заливная деревянная горка, спортивная площадка для волейбола, памп-трек, велосипедная дорожка, три скамьи на подвесах, а также лавочки.