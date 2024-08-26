20 новых пространств благоустроили в Нижнем Новгороде

Так, скверы в поселке Мостоотряд и в микрорайоне Доскино в Автозаводском районе уже посетили жители. В поселке Мостоотряд появился игровой комплекс, спортивная площадка, теннисные столы, установлены дорожки из брусчатки, а также установлены опоры освещения. Более девяти тысяч жителей проголосовали за обустройство этих территорий.