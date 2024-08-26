В Татарстане в программу социальной догазификации включили 196 СНТ

Эксперт Росреестра Алсу Сафина заявила: для включения в программу товарищества должны находиться в границах населенного пункта, в Едином госреестре недвижимости должно быть право собственности физического лица на земельный участок и жилой дом. Населенный пункт должен быть газифицирован или по программе намечено в этом году строительство газовых сетей до границ СНТ. Региональные власти утвердят план-график работ.
Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий уточнил: по поручению Президента России на официальном сайте ведомства есть ответы на частые вопросы о газификации. Собрали самые популярные и составили подробные ответы. Доступная информация процесс догазификации сделает для жителей быстрым и понятным.
Так, на сайте можно узнать условия бесплатной газификации и подключения дома к сетям; о сроках и догазификации, правилах оформления права на жилой дом и участок. Можно также установить границы общего участка и добиться комплексных кадастровых работ территорий СНТ.
По сведениям Росреестра, в программу социальной газификации могут войти около 1,5 млн домовладений садоводов, по Татарстану — около 16,5 тысячи. Полный список вошедших в программу СНТ — на сайте управления.