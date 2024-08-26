В Татарстане в программу социальной догазификации включили 196 СНТ

Эксперт Росреестра Алсу Сафина заявила: для включения в программу товарищества должны находиться в границах населенного пункта, в Едином госреестре недвижимости должно быть право собственности физического лица на земельный участок и жилой дом. Населенный пункт должен быть газифицирован или по программе намечено в этом году строительство газовых сетей до границ СНТ. Региональные власти утвердят план-график работ.