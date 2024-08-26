Дворники и учителя вошли в список самых низкооплачиваемых профессий в Калининградской области

Рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Калининградской области возглавили дворники (25 тыс. рублей), воспитатели (27 тыс. рублей) и уборщицы (33 тыс. рублей). Об этом сообщает сервис hh.ru, ссылаясь на свежие данные о зарплатах.
Также в топ профессий с наименьшей зарплатой по итогам лета 2024 года в регионе оказались:
— учитель, преподаватель, педагог (35 100 рублей);
— охранник (36 500 рублей);
— психолог (40 000 рублей);
— журналист, корреспондент (40 000 рублей);
— методист (40 000 рублей);
— продуктовый аналитик (40 000 рублей).