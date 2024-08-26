Дворники и учителя вошли в список самых низкооплачиваемых профессий в Калининградской области

Рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Калининградской области возглавили дворники (25 тыс. рублей), воспитатели (27 тыс. рублей) и уборщицы (33 тыс. рублей). Об этом сообщает сервис hh.ru, ссылаясь на свежие данные о зарплатах.