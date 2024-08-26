В Казани выявили нарушения в трех кафе

Прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения в трех заведениях общественного питания. Речь идет о кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова и кафе «1001 ночь» и «Душанбе» на улице Рихарда Зорге.
В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требования пожарной безопасности. Районный прокурор в адрес индивидуальных предпринимателей вынес постановления о возбуждении об административных правонарушениях, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в Казани кафе «Азу» закрыли после отравления посетителей.