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В Казани выявили нарушения в трех кафе

Все заведения расположены в Приволжском районе города.

Источник: прокуратура Татарстана

Прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения в трех заведениях общественного питания. Речь идет о кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова и кафе «1001 ночь» и «Душанбе» на улице Рихарда Зорге.

В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требования пожарной безопасности. Районный прокурор в адрес индивидуальных предпринимателей вынес постановления о возбуждении об административных правонарушениях, сообщает надзорное ведомство.

Ранее в Казани кафе «Азу» закрыли после отравления посетителей.

Прокуратура